Сына Байдена признали виновным по делу об оружии, за это ему грозит до 25 лет

Согласно обвинению, сын президента США употреблял наркотики и не имел права на покупку пистолета.
Однако в магазине он дал ложную информацию в опроснике и ему продали оружие.
Это было в октябре 2018 года.
После Хантер Байден, уже владея пистолетом, продолжал употреблять запрещенные вещества.
Сыну американского лидера грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя, как правило, лиц, совершивших подобные нарушения впервые, свободы не лишают.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния.
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