Сына Байдена признали виновным по делу об оружии, за это ему грозит до 25 лет

Согласно обвинению, сын президента США употреблял наркотики и не имел права на покупку пистолета.

Однако в магазине он дал ложную информацию в опроснике и ему продали оружие.

Это было в октябре 2018 года.

После Хантер Байден, уже владея пистолетом, продолжал употреблять запрещенные вещества.

Сыну американского лидера грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя, как правило, лиц, совершивших подобные нарушения впервые, свободы не лишают.

Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния.