Семилетний ребенок умер в красноярской стоматологии после наркоза

В ходе реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось.
Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, констатировала смерть.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи и соблюдение требований законодательства об охране здоровья.
Как пишет NGS24, следователи изъяли в клинике документацию и лекарственные препараты, использованные для наркоза.
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