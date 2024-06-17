Белому дому пришлось сильно оправдываться после нового конфуза Байдена

11:28 2024-06-17
Белому дому пришлось сильно оправдываться после нового конфуза Байдена

Очередной конфуз с американским лидером попытался объяснить заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены.

Так утверждает заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

По его словам, американский лидер "несколько секунд осматривал аплодирующую толпу".

А попытки СМИ представить поведение Байдена в ином свете – лишь проявление нежелания признавать его успехи.

"Делая вид, что несколько секунд приветствовать аплодирующую толпу – это как-то неправильно для президента, они просто признают, что не могут принять лидера, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире", – написал Бэйтс в соцсети X.

Храмова Оксана
11:54

Храмова Оксана

Супервулкан Йеллоустоун в США может проснуться в любой момент

Супервулкан Йеллоустоун в США может проснуться в любой момент

Угроза извержения самого большого и самого опасного вулкана на земле вполне серьезная, и в последнее время в ученые все чаще замечают в нем признаки активности и пробуждения.
admin
11:33

admin

Асмус колко подколола Харламова: усердно зарабатывает на развод с новой женой

Асмус колко подколола Харламова: усердно зарабатывает на развод с новой женой

Гарик Харламов не явился на выпускной их дочери и таким образом, актриса намекнула на то, что тот «зарабатывает на развод» с Екатериной Ковальчук.
admin
11:25

admin

Автомобили Lada проходят процесс сертификации для продаж на рынке ОАЭ

Автомобили Lada проходят процесс сертификации для продаж на рынке ОАЭ

Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году. Глава "АвтоВАЗа": автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае.
Храмова Оксана
00:10

Храмова Оксана

Происшествие в Нальчике: 13 отдыхающих зависли на 28-метровой высоте на неисправном аттракционе

Происшествие в Нальчике: 13 отдыхающих зависли на 28-метровой высоте на неисправном аттракционе

В Нальчике карусели Swing Tower внезапно остановились, и люди остались висеть в своих открытых кабинках на 28-метровой высоте.
admin
23:55

admin

В Ленинградской области на борьбу с борщевиком в поля вывели быков — черных и красных ангусов

В Ленинградской области на борьбу с борщевиком в поля вывели быков — черных и красных ангусов

Эту информацию сообщили в пресс-службе администрации региона. Отмечается, что благодаря этому опасному для человека растению животные дают хорошие привесы.
admin
23:45

admin

Лепс неожиданно сделал предложение своей молодой избраннице

Лепс неожиданно сделал предложение своей молодой избраннице

Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО, сообщает "Комсомольская правда", его друзья подтвердили серьезные намерения Григория.
article_image 11:20

Маск заявил о том, что в будущем чип импланты в мозг придут на смену мобильным телефонам

Ранее он рассказал, что имплант компании уже получил первый человек, при этом пациент чувствует себя хорошо, а имеющиеся на тот момент данные о работе устройства демонстрировали многообещающие результаты.