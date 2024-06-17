Белому дому пришлось сильно оправдываться после нового конфуза Байдена

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены.

Так утверждает заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

По его словам, американский лидер "несколько секунд осматривал аплодирующую толпу".

А попытки СМИ представить поведение Байдена в ином свете – лишь проявление нежелания признавать его успехи.

"Делая вид, что несколько секунд приветствовать аплодирующую толпу – это как-то неправильно для президента, они просто признают, что не могут принять лидера, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире", – написал Бэйтс в соцсети X.