BMW 3 и Audi A1 вошли в список самых дорогих в ремонте автомобилей

17:24 2024-07-12
BMW 3 и Audi A1 вошли в список самых дорогих в ремонте автомобилей

Автомобильный журнал What Car? составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

По данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года.

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска.

Далее следует электрический Kia EV6, замыкает топ-5 выпускаемый с 2016 года Mercedes-Benz E-class.

Самой надежной маркой авто на сегодняшний день является Lexus. Рейтинг бренда составляет 98,3%.

Самым надежным автомобилем Lexus признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%.

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