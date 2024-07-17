Трамп заявил, что в период своего президентства в США он хорошо ладил с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил: с лидером России Владимиром Путиным у него всегда складывались хорошие отношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам Трампа, он "ладил с Путиным". Бывший президент и кандидат в президенты США также обратил внимание, что между ними не возникало ситуаций, которые могли бы привести к военному конфликту.

Ранее, в мае этого года, Дональд Трамп заявил, что президент РФ и председатель Китая Си Цзиньпин занимают в мировой политике ведущие роли.