Маск в соцсети Х задался вопросами, куда пропал президент Соединённых Штатов Джо Байден и жив ли он

10:37 2024-08-01
Маск в соцсети Х задался вопросами, куда пропал президент Соединённых Штатов Джо Байден и жив ли он

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.

В конце июля Байден пропал с публичных мероприятий на фоне заболевания COVID, изоляции и выходе из президентской гонки.

Это исчезновение заинтересовало ряд американских политиков и пользователей соцсетей, к которым присоединился и Маск.

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