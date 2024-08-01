Маск в соцсети Х задался вопросами, куда пропал президент Соединённых Штатов Джо Байден и жив ли он

В конце июля Байден пропал с публичных мероприятий на фоне заболевания COVID, изоляции и выходе из президентской гонки.
Это исчезновение заинтересовало ряд американских политиков и пользователей соцсетей, к которым присоединился и Маск.
В конце июля Байден пропал с публичных мероприятий на фоне заболевания COVID, изоляции и выходе из президентской гонки.
Это исчезновение заинтересовало ряд американских политиков и пользователей соцсетей, к которым присоединился и Маск.
admin
Варламов посетил рынок в Лагосе — самом крупном городе Нигерии. Во время прогулки к блогеру подошли несколько человек и попытались сломать его камеру.
admin
Однако он выступил с критикой в адрес тех, кто призывает запретить хиджаб, и назвал своими личными врагами тех, кто запрещает ношение хиджаба.
admin
Каким бы надёжным ни был механизм или элемент, возраст и пробег приводят к его износу.
admin
Но каждый раз на сходке фанклуба Вольво можно увидеть всё новые придумки, не может такого автомобиля быть в природе.
admin
Там автомобили создают из подручных средств. Так как в странах Африки автомобильная промышленность не развита.
admin
Они спят и едят на полу, считая пол мебелью. Подобно японцам ведомые духом старинных традиций многие индийцы вместо кроватей используют циновку, которую потом можно свернуть и убрать в угол.