Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

«Я за электромобили. Я должен быть за, потому что Илон очень сильно поддержал меня, и у меня нет выбора», — сказал Трамп собравшимся.
Затем он пояснил, что поддерживает электромобили только как «небольшую часть» более крупной автомобильной промышленности.
Миллиардер Илон Маск публично выступил на стороне Трампа с момента покушения на кандидата в президенты Америки, но опроверг слухи о пожертвовании на его предвыборную кампанию 45 миллионов долларов.
Маск уже давно является сторонником перехода на электромобили.
Его компания Tesla стала лидером в развитии отрасли, что на какое-то время сделало Маска любимцем левых, заботящихся о климате.
Однако в последнее время бизнесмен придерживается консервативной политики, особенно в вопросе свободы слова.
Маск приобрел в 2022 году Twitter, переименовал его в X и устранил многие системы сдержек и противовесов, призванных ограничить ненавистнические высказывания и дезинформацию на платформе.