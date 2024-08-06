Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

14:28 2024-08-06
Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

На митинге в Джорджии в субботу экс-президент США подчеркнул при этом, что люди все равно должны иметь доступ и к бензиновым автомобилям.

«Я за электромобили. Я должен быть за, потому что Илон очень сильно поддержал меня, и у меня нет выбора»,  — сказал Трамп собравшимся.

Затем он пояснил, что поддерживает электромобили только как «небольшую часть» более крупной автомобильной промышленности.

Миллиардер Илон Маск публично выступил на стороне Трампа с момента покушения на кандидата в президенты Америки, но опроверг слухи о пожертвовании на его предвыборную кампанию 45 миллионов долларов.

Маск уже давно является сторонником перехода на электромобили.

Его компания Tesla стала лидером в развитии отрасли, что на какое-то время сделало Маска любимцем левых, заботящихся о климате.

Однако в последнее время бизнесмен придерживается консервативной политики, особенно в вопросе свободы слова.

Маск приобрел в 2022 году Twitter, переименовал его в X и устранил многие системы сдержек и противовесов, призванных ограничить ненавистнические высказывания и дезинформацию на платформе.

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