Прежде Маск называл задержание во Франции бизнесмена Павла Дурова лучшей рекламой первой поправки к американской Конституции, которая защищает свободу слова.
Маск допустил, что ограничит свои зарубежные поездки из-за ареста Дурова
Поездки по миру, возможно, следует ограничить только государствами, где свобода слова защищена Конституцией, написал миллиардер Илон Маск в X.
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Самой шумной маркой авто в Германии стала Lada
Statista составила рейтинг автомобилей, зарегистрированных в ФРГ в прошлом году, по числу производимых ими децибел шума.
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Рейтинг самых смертоносных животных на Земле
Оказывается, угроза может исходить от, казалось бы, почти безобидных тварей. А большие зубы и острые когти, согласно статистике, сильно уступают по смертоносности жвалам и жалам.
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Река Читарум, несущая по течению кучу мусора в Индонезии
К сожалению, смертельные последствия для реки Читарум находят своё происхождение исключительно в человеческой деятельности.
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Озеро Карачай считается одним из самых загрязнённых участков на планете
В 1950-х годах оно служило местом для сброса радиоактивных отходов от соседнего объекта по обращению с ядерными отходами.
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Кипящая река в тропических лесах Амазонки
В тропических лесах Амазонки находится уникальная река длиной 6,5 километров, известная как Шанай-тимпишка, что переводится как «Разогретая Солнцем».
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Российский город Верхоянск на полюсе холода
Город расположился в самой глубине Сибири, его удаленность от столицы России составляет чуть менее пяти тысяч километров. В Верхоянске живет всего 1122 человека.
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Американская Аллея торнадо лучшее место для охотников этого явления
Столицу американского штата Оклахома и город Талса связывает автомобильная магистраль под названием I-44.
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