В Финляндии рекордно банкротятся рестораны

17:32 2024-09-12
В Финляндии рекордно банкротятся рестораны

В этом году в ресторанном бизнесе страны закрылось на 80 процентов больше заведений, чем в прошлом.

Рекордное количество банкротств в ресторанном бизнесе зафиксировали в Финляндии. Как сообщает РБК, с января по август 2024-го года здесь закрылся 691 ресторан, что больше, чем за весь 2023 год (из бизнеса тогда ушло 382 заведения).

В этом году в ресторанном бизнесе страны закрылось на 80 процентов больше заведений, чем в прошлом, уточняет Yle со ссылкой на информацию поставщика услуг цифрового бизнеса Asiakastieto.

Рестораны при этом продолжат закрываться в Суоми и далее - вплоть до конца 2024 года, считает исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи. Он полагает, что ресторанный бизнес Финляндии пока «еще не достиг дна».

На рекордное количество банкротств, по данным финских журналистов, повлияли рост расходов в связи с пандемией коронавируса, а также снижение покупательной способности населения и конфликт между Россией и Украиной.

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