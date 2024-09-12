В Финляндии рекордно банкротятся рестораны

Рекордное количество банкротств в ресторанном бизнесе зафиксировали в Финляндии. Как сообщает РБК, с января по август 2024-го года здесь закрылся 691 ресторан, что больше, чем за весь 2023 год (из бизнеса тогда ушло 382 заведения).

В этом году в ресторанном бизнесе страны закрылось на 80 процентов больше заведений, чем в прошлом, уточняет Yle со ссылкой на информацию поставщика услуг цифрового бизнеса Asiakastieto.

Рестораны при этом продолжат закрываться в Суоми и далее - вплоть до конца 2024 года, считает исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи. Он полагает, что ресторанный бизнес Финляндии пока «еще не достиг дна».

На рекордное количество банкротств, по данным финских журналистов, повлияли рост расходов в связи с пандемией коронавируса, а также снижение покупательной способности населения и конфликт между Россией и Украиной.