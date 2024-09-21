Секретная служба США хочет проверить пост Маска о Харрис и Байдене

Секретная служба Америки расследует пост Илона Маска в соцсети Х, сообщаеn Bloomberg.

Миллиардер после второй попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа написал в соцсети, что действующего лидера Джо Байдена и вице-президента, кандидата от демократов Камалу Харрис, никто даже не пытается убить.

Если секретная служба оценит пост как угрозу американскому президенту, Илону Маску может грозить до 5-ти лет тюрьмы.

Пользователь X после второго покушения на экс-президента спросил: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». И Маск ответил 198 миллионам своих подписчиков: «И никто не пытается убить Байдена/Камалу???».

Позже этот пост он удалил и заявил, что это была шутка. «Один из усвоенных мной уроков заключается в том, что, если я даже говорю что-то группе людей и те смеются, это совсем не значит, что это будет уморительным постом в X», — пояснил бизнесмен.

Угроза президенту либо вице-президенту США считается уголовным преступлением, которое может повлечь крупный штраф либо тюремное заключение до 5 лет. «Возможно, Маск очень часто дразнил медведя», — отмечает агентство.