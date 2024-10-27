Пекин предложил автопроизводителям Китая отказаться от продвижения в Евросоюз

Власти Китая призвали местных автопроизводителей поэтапно отказаться от инвестиций и продвижения на европейский рынок, сообщает Bloomberg.

По мнению Пекина, спад активности производителей Поднебесной в ЕС будет ответом на торговые тарифы, действие которых начнется уже через несколько дней. Агентство напомнило, что к существующему 10-процентному тарифу на импорт электромобилей из Китая приплюсуется существенная дополнительная надбавка.

К примеру, для BYD она составит 17,4 процента, Geely – 19,9 процента, SAIC – 37,6 процента и 37,6 процента для всех других автопроизводителей, не содействовавших антидемпинговому расследованию ЕС.

В этой связи государственная Dongfeng Motor Group приостановила переговоры по созданию производства в Италии.

Пекин обеспокоен тем, что задействованные для выхода в Европу избыточные мощности китайских производителей могут сыграть против них при дальнейшем снижении спроса на электромобили, как это случилось уже с европейскими производителями.