Неизвестный Трамп: какие факты о кандидате в президенте США знают далеко не все

Об экс-президенте США Дональде Трампе, который баллотируется на этот же пост во второй раз сказано многое. Но далеко не все, утверждает РБК.

Как выяснилось, Трамп впервые заявил о своем желании стать президентом еще в 1987 году. И попытался выдвинуться в 2000-м.

Еще один факт: раньше он использовал псевдонимы, чтобы распространять про себя слухи в прессе. В частности, в 80-е он представлялся Джоном Бэрроном и врал, что владеет состоянием на 100 миллионов долларов. В 92-м он прикинулся секретаршей Каролины Галлего и доказывал СМИ, что уважает женщин.

Кроме того, Трамп - фанат реслинга. Он однажды даже сам вышел на ринг против промоутера Винса Макмэна. В поединке он избил его и побрил налысо в прямом эфире.

Сегодня Трамп известен крепкими рукопожатиями. Но раньше он избегал их из-за боязни болезнетворных микробов. По этой же причине он часто моет руки и боится нажимать кнопки лифта.