Неизвестный Трамп: какие факты о кандидате в президенте США знают далеко не все

12:24 2024-11-02
Неизвестный Трамп: какие факты о кандидате в президенте США знают далеко не все

Впервые заявил о желании стать президентом он заявил еще в 1987 году и попытался выдвинуться в 2000-м.

Об экс-президенте США Дональде Трампе, который баллотируется на этот же пост во второй раз сказано многое. Но далеко не все, утверждает РБК.

Как выяснилось, Трамп впервые заявил о своем желании стать президентом еще в 1987 году. И попытался выдвинуться в 2000-м. 

Еще один факт: раньше он использовал псевдонимы, чтобы распространять про себя слухи в прессе. В частности, в 80-е он представлялся Джоном Бэрроном и врал, что владеет состоянием на 100 миллионов долларов. В 92-м он прикинулся секретаршей Каролины Галлего и доказывал СМИ, что уважает женщин. 

Кроме того, Трамп - фанат реслинга. Он однажды даже сам вышел на ринг против промоутера Винса Макмэна. В поединке он избил его и побрил налысо в прямом эфире.

Сегодня Трамп известен крепкими рукопожатиями. Но раньше он избегал их из-за боязни болезнетворных микробов. По этой же причине он часто моет руки и боится нажимать кнопки лифта. 

Инга Райтова
15:40

Инга Райтова

Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

Самыми лояльными к таким технологиям оказались жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга.
Инга Райтова
13:06

Инга Райтова

На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

Люди в начале 20-го века не понимали опасность от длительного радиационного воздействия и даже покупали рентгенаппараты в развлекательных целях.
Инга Райтова
18:40

Инга Райтова

Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Серверы Telegram с сегодняшним обновлением будут сжимать видео в несколько вариантов качества, оптимизировав их для потоковой передачи.
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

Брутальный кроссовер Geely Cowboy будет серийным

Брутальный кроссовер Geely Cowboy будет серийным

Под таким названием на китайском рынке будет продаваться немного модернизированный Geely Icon.
Инга Райтова
17:18

Инга Райтова

Транспорт в Новополоцке станет электрическим

Транспорт в Новополоцке станет электрическим

В рамках пилотного проекта в городе появится электрический транспорт и сопутствующая ему зарядная инфраструктура.
Инга Райтова
19:29

Инга Райтова

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Водитель из штата Монтана считает: когда животное забралось в пикап, дверь захлопнулась, и зверь запаниковал.