Названа цена Avatr, первая партия которых скоро прибудет в Беларусь

17:13 2024-11-14
Названа цена Avatr, первая партия которых скоро прибудет в Беларусь

Среднеразмерный кроссовер будет стоить в Беларуси от 39 900 долларов в эквиваленте.

Цены на футуристичные автомобили Avatr раскрыл дистрибьютор. Для белорусского рынка. Как выяснилось, они будут ниже, чем ожидалось.

В первой партии, которая поступит в нашу страну в ближайшее время, будет 2 модели - Avatr 07 и Avatr 11. Кроссоверы будут поставляться от завода-изготовителя, на них будет действовать гарантия в течение 5 лет либо на 120 000 километров пробега.

Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 будет стоить в Беларуси от 39 900 долларов в эквиваленте. В автомобиле сочетаются футуристичный вид, передовые технологии, а также внушительный запас хода (до 1050 километров) благодаря гибридной силовой установке.

Автомобиль оснащен также ассистентами вождения и парковки на базе ИИ.

А цены на флагманский электрокар Avatr 11 стартуют от 54 800 долларов. Кроссовер удивляет богатым оснащением, комфортом, практичностью.

Мощность двигателя - 578 л.с., разгон до 100 км\ч занимает 3,9 секунды. Запас хода в 700 километров обеспечивает новое поколение аккумуляторов CATL.

Дистрибьютор уже открыл предзаказы и заключает договоры на первую партию автомобилей. 

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