Американцам, недовольным избранием в президенты Трампа, посоветовали направления для эмиграции

17:56 2024-11-14
Американцам, недовольным избранием в президенты Трампа, посоветовали направления для эмиграции

В этот список вошли Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.

Некоторые жители США американцы готовы на все, чтобы выразить протест против избрания президентом Дональда Трампа. В том числе - уехать из страны.

Западные СМИ даже стали публиковать список государств, где американцы будут чувствовать себя комфортнее всего. В частности, Washington Post предложила читателям 5 таких направлений.

Открывает этот список Канада, где премьер-министр Джастин Трюдо придерживается левоцентристских взглядов.

На втором месте Великобритания. Здесь впервые за 14 лет также к власти пришли левоцентристы.

Они же правят и в Австралии: 2022 году здесь победила левоцентристская Лейбористская партия с лидером Энтони Албанизом во главе.

Еще вариант - Новая Зеландия, где тоже царит левоцентристсая политика.

И замыкает перечень Ирландия. Премьер-министр и лидер партии, которую называют социально либеральной и экономически консервативной, здесь сегодня - Саймон Харрис. 

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