Американцам, недовольным избранием в президенты Трампа, посоветовали направления для эмиграции

Некоторые жители США американцы готовы на все, чтобы выразить протест против избрания президентом Дональда Трампа. В том числе - уехать из страны.
Западные СМИ даже стали публиковать список государств, где американцы будут чувствовать себя комфортнее всего. В частности, Washington Post предложила читателям 5 таких направлений.
Открывает этот список Канада, где премьер-министр Джастин Трюдо придерживается левоцентристских взглядов.
На втором месте Великобритания. Здесь впервые за 14 лет также к власти пришли левоцентристы.
Они же правят и в Австралии: 2022 году здесь победила левоцентристская Лейбористская партия с лидером Энтони Албанизом во главе.
Еще вариант - Новая Зеландия, где тоже царит левоцентристсая политика.
И замыкает перечень Ирландия. Премьер-министр и лидер партии, которую называют социально либеральной и экономически консервативной, здесь сегодня - Саймон Харрис.