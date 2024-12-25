Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura

15:41 2024-12-25
Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura

Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что министерство использует уже пять таких автомобилей и ими довольно.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бизнес-седан Lada Aura - комфортный и удобный автомобиль.

По его словам, Минфин страны стал первым ведомством, которое договорилось с "Автовазом" по закупке машин.

"Это было после презентации авто на Петербургском экономическом форуме. Я сам попробовал - и за рулем, и как пассажир. Хорошая машина. Автомобиль комфортный, удобный", - рассказал Силуанов телеканалу "Россия-24".

Минфин использует уже пять таких автомобилей, уточнил Cилуанов.

Серийное производство автомобилей Lada Aura было запущено в октябре 2024-го года президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщалось, в 2025 году "Автоваз" может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса.

Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с и автоматической коробкой передач. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см пространства, сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. 

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