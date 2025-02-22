Трамп собирается принять участие в праздновании 9 Мая в Москве

17:21 2025-02-22
Трамп собирается принять участие в праздновании 9 Мая в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по встрече российского и американского лидеров пока конкретики нет.

Президент США Дональд Трамп намерен прибыть в Москву на День Победы, 9 мая.

По словам рассказавшего об этом президента Сербии Александра Вучича, приезд американского лидера в столицу РФ возможен при условии решения конфликта на Украине.

Ожидается, что празднование 80-летия Победы будет одним из главных событий в России в 2025 году. К годовщине в стране планируется провести порядка 170 мероприятий.

Российский президент ранее, в декабре 2024 года, заявил: Москва будет рада видеть всех, кто решит приехать на празднование Великой Победы.

Приглашение на парад в Москве Путин направил лидерам многих государств. Воинские подразделения 19-ти дружественных стран также получили приглашения принять участие в параде на Красной площади.

Из них более десяти уже дали положительный ответ.

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