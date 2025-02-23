Трамп позволяет, и даже требует от Илона Маска быть «более агрессивным»

Глава государства при этом отметил, что Маск «делает отличную работу».

«Помните: нам нужно спасти нашу страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо», — добавил Трамп.

Тем временем, как пишет Washington Post, DOGE на этой неделе заявила, что сэкономила около 55 миллиардов долларов за счет сокращения штатов, аннулирования контрактов, пересмотра условий аренды и других действий.

Газета утверждает, что эта цифра завышенная, так как «сотни аннулированных контрактов представляют собой экономию в размере 0 долларов».