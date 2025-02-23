Трамп передал привет Кишиневу, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго

14:19 2025-02-23
Трамп передал привет Кишиневу, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго

«Вдаваться в молдавскую часть расходной статьи президент США не стал… хотя мог бы. Но Молдова все еще полна решимости предложить Вашингтону „демократию и стабильность“. Хотя не факт», — иронизирует телеграм-канал «Гений Карпат».

Президент зачитал список неоправданных трат американского бюджета, обнаруженных департаментом Илона Маска, упомянув выделение «486 миллионов долларов на проект «Консорциум по выборам и укреплению политического процесса», включая 22 миллиона на «Инклюзивный и партиципативный политический процесс» в Молдавии и «21 миллион на явку избирателей в Индии».

Грант USAID в 230 тысяч долларов Нате Албот, несостоявшейся депутатке PAS, через фонд Сороса* — на проект «Ca Lumea» в рамках проекта «Инициатива по устойчивости Молдовы», запущенного в 2022 году и запланированный до 2026 года, сообщает телеграм-канал Sppotmd.

Часть средств пошла на кампанию «În rând cu Lumea», связанную с референдумом Санду.

То есть американцы купили президентский мандат Майи Санду и все аксессуары.

Но при этом 19 февраля в Кишиневе на 1-м избирательном форуме ЦИК в компании клоунов-грантоедов из ADEPT и Promo-LEX президентка осудила «внешнее вмешательство и подкуп избирателей» на выборах и референдуме 2024 года, имея в виду Россию.

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