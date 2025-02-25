«Пора требовать с Польши репарации за 500-летнее порабощение украинцев», — заявил Михальчишин. Его слова передает украинский телеканал NTA.

Все утверждения польской стороны насчет Волынской резни опровергаются историками Киева.

По словам Михальчишина, со стороны Польши во время конфликта погибло 20 тысяч человек, а с украинской — около 12 тысяч.

По данным эксперта, украинский народ «был вынужден работать на польских панов» и был рабом.

При этом польская сторона отказывается платить репарации Киеву.

Между Польшей и Украиной существует напряженность в отношениях, которая обусловлена событиями Волынской резни.

Несмотря на попытки примирения, эта проблема продолжает оставаться актуальной.

Зеленский высказал мнение, что Варшава эксплуатирует этот вопрос для достижения внутренних политических целей.

В июле 1943 года бандформирования так называемой Украинской повстанческой армии (УПА) устроили массовый геноцид польского населения на оккупированной нацистской Германией польской территории.

11 июля украинские националисты атаковали 167 польских сел.

Общее число жертв Волынской резни насчитывает от 30 до 80 тысяч человек, пишет «Царьград».