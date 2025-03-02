Рассекречены документы Пентагона, которые доказали существование жизни после смерти

16:04 2025-03-02
Рассекречены документы Пентагона, которые доказали существование жизни после смерти

В США над ними работали в 1980-х годах, в рамках проекта изучалась гипотеза существования жизни после смерти.

Засекреченные ранее документы Пентагона, относящиеся к проекту «Шлюз» обнародовали в Сети.

Группу американских исследователей возглавил подполковник Уэйн М. Макдоннелл.

Военные рассматривали человеческое сознание как уникальный вид энергии и пытались доказать, что сознание со смертью тела не прекращает существование. Оно сохраняется и может участвовать в цикле перевоплощений.

В докладе говорится, что данная энергия не имеет конца и продолжает существовать за пределами привычного нам мира.

В документе также есть запись, что после смерти физического носителя сохраняется память. Она покидает тело вместе с сознанием.

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