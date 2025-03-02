Рассекречены документы Пентагона, которые доказали существование жизни после смерти

Засекреченные ранее документы Пентагона, относящиеся к проекту «Шлюз» обнародовали в Сети.

Группу американских исследователей возглавил подполковник Уэйн М. Макдоннелл.

Военные рассматривали человеческое сознание как уникальный вид энергии и пытались доказать, что сознание со смертью тела не прекращает существование. Оно сохраняется и может участвовать в цикле перевоплощений.

В докладе говорится, что данная энергия не имеет конца и продолжает существовать за пределами привычного нам мира.

В документе также есть запись, что после смерти физического носителя сохраняется память. Она покидает тело вместе с сознанием.