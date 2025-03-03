Трамп хочет победить аутизм, устранив его причины

Президент США Дональд Трамп озабочен растущей распространенностью у американских детей диагноза аутизм.

По его словам, когда он смотрит "на то, что происходит с болезнями" в стране, понимаешь, что "что-то не так. Политик подчеркнул, что 25 лет назад аутизма "почти не существовало".

По данным статистики, в 2020 году в США аутизм был диагностирован у одного из 36 детей, тогда как в 2000-м был 1 ребенок с таким диагнозом на 150 здоровых.

Что касается ученых, то они связывают рост числа диагнозов аутизма с улучшением методов скрининга, а еще - сложным сочетанием факторов, включая генетику, условия во время беременности и родов, окружающую среду и так далее.