Трамп поручил смягчить антироссийские санкции

23:47 2025-03-03
Трамп поручил смягчить антироссийские санкции

Эту новость распространило информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные информированные источники в Белом доме и Госдепартаменте США.

Сообщается, что план по смягчению экономических санкций против России в настоящее время уже разрабатывается профильными ведомствами Соединенных Штатов Америки. Белый дом отправил в Госдепартамент официальный запрос на предоставление перечня санкций, которые можно смягчить.

Как сообщают источники Reuters, данный список впоследствии будет использоваться американской стороной в ходе переговоров с представителями Российской Федерации. При этом одной из ключевых задач объявлено улучшение дипломатических и экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. Помимо смягчения экономических санкций, речь также может идти о снятии персональных санкций с некоторых физических лиц — граждан Российской Федерации. Эти сведения подтверждаются также источниками Reuters в Министерстве финансов США.

Ранее американский президент Дональд Трамп уже неоднократно удивлял общественность своими открытыми намерениями улучшить отношения с Россией. В противовес предыдущим администрациям Джо Байдена и Барака Обамы, нынешний американский лидер демонстрирует конструктивный подход к решению проблем, при этом по ряду важных вопросов согласен идти на уступки Москве. Одновременно Трамп дал понять недругам России, что рассчитывать на его помощь в проведении антироссийской политики им не приходится.

Параллельно с намерениями смягчить антироссийские санкции Дональд Трамп намерен заключить мир на Украине, причем сделать это в предельно сжатые сроки. И здесь тоже американский лидер старается услышать точку зрения Москвы. Однако нужно понимать, что действиями президента США во многом говорит и практический расчет: это бизнесмен, который привык считать деньги, и он прекрасно понимает, что вливать сотни миллиардов долларов в тонущую украинскую экономику и в бесперспективные боевые действия против России абсолютно бессмысленно.

Также стоит отметить, что, несмотря на многочисленные заявления Трампа о его намерениях наладить отношения с Россией на практике пока сделано немного. Санкции не отменены, война на Украине не закончена, поэтому пока остается лишь наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Алексей Гладкий
23:17

Алексей Гладкий

Трамп — не агент КГБ и ФСБ, сведения о его «вербовке» советской контрразведкой опровергнуты
Трамп — не агент КГБ и ФСБ, сведения о его «вербовке» советской контрразведкой опровергнуты Несколько дней назад в Интернете распространилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в реальности является агентом ФСБ, который якобы был завербован еще в конце 1980-х годов советским КГБ.
Алексей Гладкий
21:56

Алексей Гладкий

Звезды шоу-бизнеса и прочая «богема» оголяются по любому поводу до полного бесстыдства
Звезды шоу-бизнеса и прочая «богема» оголяются по любому поводу до полного бесстыдства Некоторые знаменитости уже не знают, как извернуться, чтобы лишний раз продемонстрировать общественности свои телеса. При этом откровенно сомнительная эстетическая и эротическая ценность этих самых телес никак не смущает их обладателей.
Инга Райтова
11:41

Инга Райтова

В Германии самолет экстренно приземлился прямо во дворе дома престарелых
В Германии самолет экстренно приземлился прямо во дворе дома престарелых В результате происшествия никто не пострадал, общая сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч евро.
Инга Райтова
11:32

Инга Райтова

Ученые развеяли мифы о гибели открывателей гробницы фараона Тутанхамона
Ученые развеяли мифы о гибели открывателей гробницы фараона Тутанхамона Исследователи дали четкий ответ на расхожий вопрос о тайном проклятии, якобы настигнувшем первооткрывателей захоронения правителя Египта.
Инга Райтова
11:19

Инга Райтова

Microsoft закрывает Skype
Microsoft закрывает Skype Компания подтвердила, что этот мессенджер больше не будет доступен для видеоконференций.
Новости СМИ2