Трамп поручил смягчить антироссийские санкции

Сообщается, что план по смягчению экономических санкций против России в настоящее время уже разрабатывается профильными ведомствами Соединенных Штатов Америки. Белый дом отправил в Госдепартамент официальный запрос на предоставление перечня санкций, которые можно смягчить.

Как сообщают источники Reuters, данный список впоследствии будет использоваться американской стороной в ходе переговоров с представителями Российской Федерации. При этом одной из ключевых задач объявлено улучшение дипломатических и экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. Помимо смягчения экономических санкций, речь также может идти о снятии персональных санкций с некоторых физических лиц — граждан Российской Федерации. Эти сведения подтверждаются также источниками Reuters в Министерстве финансов США.

Ранее американский президент Дональд Трамп уже неоднократно удивлял общественность своими открытыми намерениями улучшить отношения с Россией. В противовес предыдущим администрациям Джо Байдена и Барака Обамы, нынешний американский лидер демонстрирует конструктивный подход к решению проблем, при этом по ряду важных вопросов согласен идти на уступки Москве. Одновременно Трамп дал понять недругам России, что рассчитывать на его помощь в проведении антироссийской политики им не приходится.

Параллельно с намерениями смягчить антироссийские санкции Дональд Трамп намерен заключить мир на Украине, причем сделать это в предельно сжатые сроки. И здесь тоже американский лидер старается услышать точку зрения Москвы. Однако нужно понимать, что действиями президента США во многом говорит и практический расчет: это бизнесмен, который привык считать деньги, и он прекрасно понимает, что вливать сотни миллиардов долларов в тонущую украинскую экономику и в бесперспективные боевые действия против России абсолютно бессмысленно.

Также стоит отметить, что, несмотря на многочисленные заявления Трампа о его намерениях наладить отношения с Россией на практике пока сделано немного. Санкции не отменены, война на Украине не закончена, поэтому пока остается лишь наблюдать за дальнейшим развитием событий.