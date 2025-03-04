Лукашенко поручил найти в Беларуси редкоземельные металлы

11:23 2025-03-04
Лукашенко поручил найти в Беларуси редкоземельные металлы

По словам президента Беларуси, в настоящее время это направление так и не получило в стране должного развития, поэтому сложившуюся ситуацию необходимо менять.

Как заявил Александр Лукашенко, в самые сжатые сроки следует предпринять меры по совершенствованию и развитию технологий, используемых в геологоразведке. Одним из ответственных за реализацию данного направления назначен вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко. Как подчеркнул Лукашенко, в настоящее время редкоземельным металлам придается особое значение, что подтверждается живым интересом к данной теме со стороны президента США Дональда Трампа.

Сегодня редкоземельные металлы используются в самых разных отраслях промышленности. Это касается радиоэлектроники, приборостроения, металлургии, атомной энергетике, химической и нефтегазовой промышленности. Они применяются в качестве добавок, катализаторов, других компонентов. Поэтому добыча редкоземельных металлов в настоящее время относится к числу наиболее перспективных направлений деятельности.

В ходе своего выступления президент Беларуси обратился к вице-премьеру Шулейко и сказал, что поручает ему курировать данное направление совместно с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Необходимо в ближайшее время активизировать геологические мероприятия по поиску редкоземельных металлов: по мнению белорусского лидера, в Беларуси есть соответствующие месторождения, и чем быстрее они будут найдены, тем лучше для страны.

Алексей Гладкий
19:00

Алексей Гладкий

В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за буллинг
В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за буллинг Соответствующее заявление сделал глава МВД Беларуси Иван Кубраков. По словам министра, в последние годы увеличилось количество случаев травли людей в Интернете, причем это было особенно заметно в периоды проведения электоральных кампаний.
Инга Райтова
18:41

Инга Райтова

Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов
Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов Мужчина не первый раз выигрывает в лотерею, но на этот раз удача превзошла все его ожидания.
Инга Райтова
18:23

Инга Райтова

Жителям штата Миссури в США предлагают 1 000 долларов за донос на нелегалов
Жителям штата Миссури в США предлагают 1 000 долларов за донос на нелегалов Мнение общественности за введение такого закона разделились, многие считают, что он создаст атмосферу недоверия.
Инга Райтова
18:14

Инга Райтова

Ученые показали, как реально выглядел Моцарт
Ученые показали, как реально выглядел Моцарт Специалисты сделали это, использовав методику судебно-медицинской реконструкции черепа великого композитора.
Инга Райтова
18:00

Инга Райтова

В России родители-школьники выбросили своего новорожденного ребенка в мусорный бак
В России родители-школьники выбросили своего новорожденного ребенка в мусорный бак Ребенок выжил и остался здоров, его 15-летнему отцу грозит серьезное наказание, а юную маму поставят на профучет.
Инга Райтова
17:50

Инга Райтова

Белорус на спор выпил литр водки и скончался
Белорус на спор выпил литр водки и скончался 56-летний мужчина выиграл пари, лег спать и впал в алкогольную кому, которая стала для него смертельной.
Новости СМИ2