Лукашенко поручил найти в Беларуси редкоземельные металлы

Как заявил Александр Лукашенко, в самые сжатые сроки следует предпринять меры по совершенствованию и развитию технологий, используемых в геологоразведке. Одним из ответственных за реализацию данного направления назначен вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко. Как подчеркнул Лукашенко, в настоящее время редкоземельным металлам придается особое значение, что подтверждается живым интересом к данной теме со стороны президента США Дональда Трампа.

Сегодня редкоземельные металлы используются в самых разных отраслях промышленности. Это касается радиоэлектроники, приборостроения, металлургии, атомной энергетике, химической и нефтегазовой промышленности. Они применяются в качестве добавок, катализаторов, других компонентов. Поэтому добыча редкоземельных металлов в настоящее время относится к числу наиболее перспективных направлений деятельности.

В ходе своего выступления президент Беларуси обратился к вице-премьеру Шулейко и сказал, что поручает ему курировать данное направление совместно с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Необходимо в ближайшее время активизировать геологические мероприятия по поиску редкоземельных металлов: по мнению белорусского лидера, в Беларуси есть соответствующие месторождения, и чем быстрее они будут найдены, тем лучше для страны.