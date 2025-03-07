Илон Маск обвинил Джо Байдена в убийстве более 150 миллионов кур

19:15 2025-03-07
Илон Маск обвинил Джо Байдена в убийстве более 150 миллионов кур

Миллиардер считает, что такие меры в борьбе с птичьим гриппом оказались избыточными и привели к дефициту яиц в стране.

Прошлую администрацию США раскритиковал Илон Маск за методы борьбы с птичьим гриппом. По его словам, решение команды Джозефа Байдена уничтожить 150 миллионов кур-несушек оказалось чрезмерным и привело к негативным последствиям.

Министерство сельского хозяйства страны подтвердило, что массовый забой кур был направлен на сдерживание вспышек птичьего гриппа в ряде штатов.

При этом ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц считает, что данные меры негативно отразились на рынке, вызвав рост цен и нехватку продукции.

США в условиях кризиса вынуждены импортировать яйца из-за границы.

Один из новых поставщиков этого продукта - азербайджанская птицефабрика Giləzi Quşçuluq, получившая сертификацию для поставок своего товара в Америку.

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