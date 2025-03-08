Пентагон намерен убрать все материалы со словом «гей», если даже это фамилия

08:55 2025-03-08
Пентагон намерен убрать все материалы со словом «гей», если даже это фамилия

Такая мера затронула в том числе бомбардировщик B-29 Enola Gay, который восемьдесят лет назад сбросил атомную бомбу на Хиросиму.

В рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» Пентагон отметил, что наметил более 26 тысяч материалов «для удаления».

Как утверждается, в ряде случаев фото помечались «для удаления» из-за того, что в названии файла значилось слово «гей». 

Это коснулось и военных с такой фамилией, а также изображения самолёта B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны.

При этом в целом может быть удалено до ста тысяч изображений либо публикаций, в том числе материалов в соцсетях и на интернет-сайтах.

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