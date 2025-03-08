Пентагон намерен убрать все материалы со словом «гей», если даже это фамилия

В рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» Пентагон отметил, что наметил более 26 тысяч материалов «для удаления».

Как утверждается, в ряде случаев фото помечались «для удаления» из-за того, что в названии файла значилось слово «гей».

Это коснулось и военных с такой фамилией, а также изображения самолёта B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны.

При этом в целом может быть удалено до ста тысяч изображений либо публикаций, в том числе материалов в соцсетях и на интернет-сайтах.

Как стало известно ранее, Вооружённые силы США не будут больше заключать контракты с трансгендерами и помогать военным менять свой пол.