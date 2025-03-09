Пентагон рассекретил документы, где говорится, что после смерти тела начинается новый этап жизни

11:26 2025-03-09
Пентагон рассекретил документы, где говорится, что после смерти тела начинается новый этап жизни

Ранее считалось, что мозг активен после остановки сердца несколько минут, а случаи, при которых активность продолжалась дольше, можно назвать исключением.

Ученые, особенно в области квантовой физики, в последнее время все чаще обращаются к библейским текстам, рассказывающим о бессмертии души и ее существовании после смерти тела.

Но недавно Пентагон рассекретил архивы 1980-х годов, подтверждающие: сознание может сохраняться после смерти тела.

В частности, в издании Daily Mail был описан случай, как у 87-летнего пациента с эпилепсией после остановки сердца активность мозга длилась еще 15 минут - в частности, в отвечающих за память в областях.

Это может объяснить рассказы людей, которые пережили клиническую смерть, о их воспоминаниях в момент остановки сердца.

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