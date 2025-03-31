Дональд Трамп отказался блокировать в США TikTok

09:29 2025-03-31
Дональд Трамп отказался блокировать в США TikTok

Во время общения с журналистами глава Белого дома отметил, что TikTok интересен многим потенциальным покупателям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не хотел бы блокировать социальную сеть TikTok.

Американский лидер рассказал, что его администрация по этому вопросу ведет переговоры с Китаем и выразил уверенность, что сделка по продаже платформы будет заключена.

Трамп при этом добавил, что хотел бы, чтобы TikTok «остался жив».

Ранее СМИ писали, что некитайские инвесторы материнской компании ByteDance хотят увеличить свои доли и приобрести американское подразделение TikTok.

Судьба популярного приложения, которым пользуется почти половина жителей США, остается неопределенной со времени принятого 19 января закона, требующего от ByteDance или продать TikTok, или столкнуться с запретом из соображений национальной безопасности.

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