Владимир Путин рассказал, последние три года очень часто ночует в Кремле

13:23 2025-05-01
Владимир Путин рассказал, последние три года очень часто ночует в Кремле

Свою кремлевскую квартиру он показал журналисту Павлу Зарубину в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого был размещен в телеграм-канале журналиста.

На кадрах российский лидер и Зарубин заходят в апартаменты в Кремле, где виден портрет императора Александра III.

В беседе журналист спросил у Путина: "Вы, получается, здесь часто ночуете?". На это президент ответил, что в последние три года в основном присутствует здесь.

Также Зарубин заинтересовался стоящим у окна белым роялем и узнал у главы государства, успевает ли он играть.

"Очень редко", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер показал библиотеку, две спальни и "домашнюю церквушку".

Ранее Путин говорил, что в сутки он спит около 6–7 часов и старается не забрасывать занятия спортом.

admin
13:26
Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград Об этом он сообщил после того, как один из участников марафона "Знание. Первые" озвучил соответствующее предложение.
Храмова Оксана
23:32

Храмова Оксана

Киану Ривз отдал часть гонорара, чтобы Аль Пачино согласился на роль в «Адвокате дьявола»
Киану Ривз отдал часть гонорара, чтобы Аль Пачино согласился на роль в «Адвокате дьявола» Аль Пачино несколько раз отказывался от участия в фильме, но режиссер нашел способы его уговорить.
admin
12:59
Страховые компании предлагают запретить заправку автомобилей водителей, не имеющих полис ОСАГО
Страховые компании предлагают запретить заправку автомобилей водителей, не имеющих полис ОСАГО В октябре 2024 года Национальная администрация безопасности на транспорте объявила, что с 1 марта 2025 года будут внедрены камеры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Инга Райтова
10:36

Инга Райтова

В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле
В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле Больше десятка лет подряд здесь стали появляться необычные курганы, которые лопаются и образуют обширные кратеры.