Моргенштерна не пустили в США, музыкант отменил там концерты

11:06 2025-05-07
Моргенштерна не пустили в США, музыкант отменил там концерты

Рэпер заявил, что ему задержали выдачу визу в эту страну и пообещал поклонникам обязательно выступить в Америке в другое время.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн сообщил, что вынужден перенести концерты в США, потому что ему не выдали вовремя визу.

«Визу задержали обещают ее только в течении месяца. Но все, что не случается, к лучшему.

Пока мы не поняли, к чему точно, но к лучшему!» - заявил музыкант.

По словам певца, запланированные концерты перенесены на сентябрь 2025-го года. Все билеты действительны.

«Обязательно увидимся с вами, только чуть позже», - заверил он.

В своем Telegram-канале 18 марта Моргенштерн написал, что два месяца провел в реабилитационной клинике.

К тому моменту рэпер 60 дней не употреблял спиртное и более 200 дней воздерживался от курения.

После выхода из рехаба музыкант дал первый концерт в Торонто.

admin
14:38
Нацбанк Беларуси предложил стать обладателями памятной банкноты в 80 рублей, которую выпустили в честь 80-летия Победы
Нацбанк Беларуси предложил стать обладателями памятной банкноты в 80 рублей, которую выпустили в честь 80-летия Победы Кроме того, в продажу поступили и серебряные монеты номиналом 1 и 20 рублей. Интересно, что их цена гораздо выше своей номинальной стоимости.
admin
14:21
Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером
Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером Многим известно, что Леонид Ильич любил курить, подвержен этой вредной привычке был с молодых лет.
Инга Райтова
11:23

Инга Райтова

Наркоконтроль в Турции сжег 20 тонн марихуаны и тем самым заставил «кайфовать» целый город
Наркоконтроль в Турции сжег 20 тонн марихуаны и тем самым заставил «кайфовать» целый город Дым от горящего каннабиса ветер прямо прямо на 25-тысячный населенный пункт, и в итоге он был весь окутан ядовитым дымом.
admin
11:00
Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию
Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию Сообщается, что в деревне в Борисовском районе 65-летняя женщина написала заявление в милицию на свою соседку за оскорбление, последняя решила отомстить.