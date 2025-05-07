Моргенштерна не пустили в США, музыкант отменил там концерты

Российский рэпер Алишер Моргенштерн сообщил, что вынужден перенести концерты в США, потому что ему не выдали вовремя визу.

«Визу задержали обещают ее только в течении месяца. Но все, что не случается, к лучшему.

Пока мы не поняли, к чему точно, но к лучшему!» - заявил музыкант.

По словам певца, запланированные концерты перенесены на сентябрь 2025-го года. Все билеты действительны.

«Обязательно увидимся с вами, только чуть позже», - заверил он.

В своем Telegram-канале 18 марта Моргенштерн написал, что два месяца провел в реабилитационной клинике.

К тому моменту рэпер 60 дней не употреблял спиртное и более 200 дней воздерживался от курения.

После выхода из рехаба музыкант дал первый концерт в Торонто.