Нацбанк Беларуси предложил стать обладателями памятной банкноты в 80 рублей, которую выпустили в честь 80-летия Победы

Тираж банкноты составляет 80 тысяч штук.

Кроме того, в продажу поступили новые памятные монеты "80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне". Их несколько:

серебряные, номиналом 20 рублей (тираж — 2500 штук),

медно-никелевые, номиналом 1 рубль (тираж — 5000 штук).

Чтобы купить банкноту или монету, нужно обращаться в кассы Нацбанка.

Цена вопроса:

купюра номиналом 80 рублей — 120 рублей,

серебряная монета номиналом 20 рублей — 370 рублей (с футляром) и 350 рублей (без футляра),

(с футляром) и (без футляра), медно-никелевая монета номиналом 1 рубль — 43 рубля (без футляра).

В Нацбанке уточнили, что выпущенные банкноты и монеты считаются законным платёжным средством, а потому их обязаны принимать при оплате любого товара или услуги.