Нацбанк Беларуси предложил стать обладателями памятной банкноты в 80 рублей, которую выпустили в честь 80-летия Победы

14:38 2025-05-07
Нацбанк Беларуси предложил стать обладателями памятной банкноты в 80 рублей, которую выпустили в честь 80-летия Победы

Кроме того, в продажу поступили и серебряные монеты номиналом 1 и 20 рублей. Интересно, что их цена гораздо выше своей номинальной стоимости.

Тираж банкноты составляет 80 тысяч штук.

 

Кроме того, в продажу поступили новые памятные монеты "80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне". Их несколько:

 

  • серебряные, номиналом 20 рублей (тираж — 2500 штук),
  • медно-никелевые, номиналом 1 рубль (тираж — 5000 штук).

Новые монеты номиналом 1 и 20 рублей от Нацбанка

Чтобы купить банкноту или монету, нужно обращаться в кассы Нацбанка.

 

Цена вопроса:

  • купюра номиналом 80 рублей — 120 рублей,
  • серебряная монета номиналом 20 рублей — 370 рублей (с футляром) и 350 рублей (без футляра),
  • медно-никелевая монета номиналом 1 рубль — 43 рубля (без футляра).

В Нацбанке уточнили, что выпущенные банкноты и монеты считаются законным платёжным средством, а потому их обязаны принимать при оплате любого товара или услуги. 

admin
14:21
Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером
Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером Многим известно, что Леонид Ильич любил курить, подвержен этой вредной привычке был с молодых лет.
Инга Райтова
11:23

Инга Райтова

Наркоконтроль в Турции сжег 20 тонн марихуаны и тем самым заставил «кайфовать» целый город
Наркоконтроль в Турции сжег 20 тонн марихуаны и тем самым заставил «кайфовать» целый город Дым от горящего каннабиса ветер прямо прямо на 25-тысячный населенный пункт, и в итоге он был весь окутан ядовитым дымом.
Инга Райтова
11:06

Инга Райтова

Моргенштерна не пустили в США, музыкант отменил там концерты
Моргенштерна не пустили в США, музыкант отменил там концерты Рэпер заявил, что ему задержали выдачу визу в эту страну и пообещал поклонникам обязательно выступить в Америке в другое время.
admin
11:00
Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию
Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию Сообщается, что в деревне в Борисовском районе 65-летняя женщина написала заявление в милицию на свою соседку за оскорбление, последняя решила отомстить.