Лукашенко прибыл в российскую курортную зону Завидово для встречи с Путиным
23 июня Александр Лукашенко посетил российскую курортную зону Завидово для проведения переговоров с президентом РФ.
Днём четверга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил перед российскими журналистами, публично сообщив, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в Россию.
По данным Пескова, белорусский национальный лидер находится в российской курортной зоне Завидово вместе с Владимиром Путиным, где лидеры проведут закрытые очные переговоры.
Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" утверждает, что Александр Лукашенко пробудет в России 23 и 24 июня включительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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