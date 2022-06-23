Лукашенко прибыл в российскую курортную зону Завидово для встречи с Путиным

23 июня Александр Лукашенко посетил российскую курортную зону Завидово для проведения переговоров с президентом РФ.

Днём четверга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил перед российскими журналистами, публично сообщив, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в Россию.

По данным Пескова, белорусский национальный лидер находится в российской курортной зоне Завидово вместе с Владимиром Путиным, где лидеры проведут закрытые очные переговоры.

Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" утверждает, что Александр Лукашенко пробудет в России 23 и 24 июня включительно.