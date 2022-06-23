Песков уточнил информацию о неформальном визите Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что готовится встреча лидеров Беларуси и России в резиденции Завидово.

«Лукашенко находится с неформальным визитом в России, 23 и 24 июня состоится его общение с Путиным в Завидово», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что 22 июня борт президента Беларуси покинул пределы республики и направился в Россию.

Однако, Александр Лукашенко не полетел ни в одну из российских столиц, а его самолет взял курс в Тверскую область.

По данным сервисов, связанных с отслеживанием полетов, белорусский борт №1 приземлился на военном аэродроме «Хотилово».

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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