Минобороны РФ: войска России уничтожили 650 солдат армии Украины за сутки
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации более шести сотен украинских военных за один день.
Днём 23 июня Министерство обороны РФ опубликовало свежий пресс-релиз, в котором рассказало о тактический и оперативных успехах российских сил спецоперации на Украине за сутки. По данным оборонного ведомства России, за минувший день коалиция армий РФ, ДНР и ЛНР ликвидировала не менее 650 украинских солдат.
При этом в Минобороны РФ отметили, что для поражения живой силы противника за прошедшие силы союзная армия использовала боевую авиацию, артиллерию и высокоточные ракеты различной степени дальности.
Также в Минобороны России подчеркнули, что 22 июня коалиция российский войск и народной милиции Донбасса уничтожила семнадцать украинских танков, столько же бронеавтомобилей и три ракетные установки "Смерч".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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