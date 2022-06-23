Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж распродал торты, чтобы выручить средства на защиту животных

Деньги переданы в природоохранную организацию Tusk, которой покровительствует его отец, они направлены на защиту диких животных Африки.

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорд организовал благотворительную распродажу тортов. Вырученные средства мальчик направил в природоохранную организацию Tusk, которой покровительтсвует его отец.

Об этом сообщил гендиректор благотворительного фонда Чарли Мэйхью во время интервью каналу GB News. Tusk занимается защитой редких видов африканских животных, включая слонов.

Мэйхью надеется, что папа принц Уильям возьмет с собой в следующую поездку в Африку принца Джорджа. А также - его младших брата и сестру, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Тогда дети смогут собственными глазами увидеть, какие меры предпринимаются для защиты диких животных.

Ранее в спектр внимания общественности попал принц Луи, который во время платинового юбилея царствования их прабабушки, королевы Елизаветы II в Лондоне, баловался, строил смешные рожицы и не мог усидеть на одном месте.