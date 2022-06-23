Европол заявил, что украинок в Европе обманом завлекают в сексуальные услуги
По данным Европола, контрабандисты специально ищут в Интернете украинских беженцев, среди которых 90 процентов составляют женщины и дети.
Систематически, например, заманивали украинских женщин подозрительными предложениями о работе, такие знакомства часто приводили к сексуальной эксплуатации.
По информации Европола в Интернете, торговцы людьми занимаются поиском именно украинских беженцев.
В течение дня в 14 странах на 42 онлайн-платформах европейские следователи обнаружили подозрительные предложения, о чем Европол сообщил в четверг в Гааге.
Следователи обнаружили подозрительную активность на многочисленных форумах, в том числе на русском языке.
Например, украинок специально заманивают подозрительными предложениями о работе. Европол упоминает «фотосессии» или обещания «светлого будущего», которые затем привели к сексуальной эксплуатации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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