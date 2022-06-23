Европол заявил, что украинок в Европе обманом завлекают в сексуальные услуги

По данным Европола, контрабандисты специально ищут в Интернете украинских беженцев, среди которых 90 процентов составляют женщины и дети.

Систематически, например, заманивали украинских женщин подозрительными предложениями о работе, такие знакомства часто приводили к сексуальной эксплуатации.

По информации Европола в Интернете, торговцы людьми занимаются поиском именно украинских беженцев.

В течение дня в 14 странах на 42 онлайн-платформах европейские следователи обнаружили подозрительные предложения, о чем Европол сообщил в четверг в Гааге.

Следователи обнаружили подозрительную активность на многочисленных форумах, в том числе на русском языке.

Например, украинок специально заманивают подозрительными предложениями о работе. Европол упоминает «фотосессии» или обещания «светлого будущего», которые затем привели к сексуальной эксплуатации.