Генерал Тимо Кивинен: Финляндия готова отразить любое нападение России
Командующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что финны подготовлены и мотивированы и готовы отразить любое российское нападение.
Он добавил, что Финляндия тратит 2% ВВП на оборону, перевооружение и ждем положительного рассмотрения заявки на включение в структуры НАТО.
"Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России, и мы окажем сильное сопротивление в случае любого нападения", - подчеркнул генерал Кивинен, слова которого приводит The Guardian.
Он также отметил, что финны, кроме военной подготовки, крайне мотивированы.
"То, что в голове - это самое главное. Мы видим это на примере украинцев", - оценил он.
Результаты недавнего опроса, проведенного по заказу Министерства обороны Финляндии, подтверждают высокий уровень мотивации. 82% опрошенных заявили, что были бы готовы участвовать в обороне страны в случае нападения на Финляндию.
До недавнего времени нейтральная Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО. Заявка была подана вместе со Швецией, и на решение обеих северных стран повлияло российская спецоперация в Украине. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1300 км.
Хельсинки поддерживает высокий уровень военной готовности после окончания Второй мировой войны. В 1940-х годах Финляндия вела на своей территории две войны с Россией, в результате которых погибло 100 тысяч финнов. В результате этих воен финны потеряли десятую часть своей территории в пользу Советского Союза.
В Финляндии 280 тысяч профессиональных солдат и 870 тысяч являются подготовленными резервистами. Там также не отменили воинскую повинность для мужчин, как это сделали многие другие западные страны после окончания холодной войны.
По оценкам экспертов, в Хельсинки собран один из сильнейших артиллерийских арсеналов в Европе, оснащенный крылатыми ракетами с дальностью до 370 км. Финны заказали четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin. Они также планируют заказать около 2000 беспилотников и развернуть собственное противовоздушное оборудование на больших высотах Кроме того, строится ограждение на границе с Россией.
Финляндия участвовала в военных учениях Baltops в этом году вместе со Швецией и 12 другими членами НАТО.
"В случае нападения русских оборона родины будет исключительной обязанностью Финляндии", - добавил финский командующий.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
В Одессе после давления на русский язык появились граффити: «Одесса – это Россия»
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Увидеть Флоренцию и умереть: как скончался турист из США не рассчитав силы
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца