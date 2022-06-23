Генерал Тимо Кивинен: Финляндия готова отразить любое нападение России

Командующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что финны подготовлены и мотивированы и готовы отразить любое российское нападение.

Он добавил, что Финляндия тратит 2% ВВП на оборону, перевооружение и ждем положительного рассмотрения заявки на включение в структуры НАТО.

"Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России, и мы окажем сильное сопротивление в случае любого нападения", - подчеркнул генерал Кивинен, слова которого приводит The Guardian.

Он также отметил, что финны, кроме военной подготовки, крайне мотивированы.

"То, что в голове - это самое главное. Мы видим это на примере украинцев", - оценил он.

Результаты недавнего опроса, проведенного по заказу Министерства обороны Финляндии, подтверждают высокий уровень мотивации. 82% опрошенных заявили, что были бы готовы участвовать в обороне страны в случае нападения на Финляндию.

До недавнего времени нейтральная Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО. Заявка была подана вместе со Швецией, и на решение обеих северных стран повлияло российская спецоперация в Украине. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1300 км.

Хельсинки поддерживает высокий уровень военной готовности после окончания Второй мировой войны. В 1940-х годах Финляндия вела на своей территории две войны с Россией, в результате которых погибло 100 тысяч финнов. В результате этих воен финны потеряли десятую часть своей территории в пользу Советского Союза.

В Финляндии 280 тысяч профессиональных солдат и 870 тысяч являются подготовленными резервистами. Там также не отменили воинскую повинность для мужчин, как это сделали многие другие западные страны после окончания холодной войны.

По оценкам экспертов, в Хельсинки собран один из сильнейших артиллерийских арсеналов в Европе, оснащенный крылатыми ракетами с дальностью до 370 км. Финны заказали четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin. Они также планируют заказать около 2000 беспилотников и развернуть собственное противовоздушное оборудование на больших высотах Кроме того, строится ограждение на границе с Россией.

Финляндия участвовала в военных учениях Baltops в этом году вместе со Швецией и 12 другими членами НАТО.

"В случае нападения русских оборона родины будет исключительной обязанностью Финляндии", - добавил финский командующий.