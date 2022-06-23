Nike больше не вернется в Россию — компания заявила о полном уходе с российского рынка

На официальном сайте российского подразделения компании Nike появилось сообщение, что сеть магазинов в России больше не откроется. Напомним, Nike присутствовал на российском рынке с 1994 года.

Кроме полной остановки работы сети магазинов в России, официальный сайт Nike и мобильное приложение не будут доступны в регионе. В официальном сообщении также говорится, что временно закрытые магазины больше также не откроются в России (в том числе и для распродажи оставшегося товара).

Магазины Nike приостановили выполнение заказов в Россию в начале марта 2022 года на фоне проведения специальной военной операции в Украине. В России под брендом Nike и франчайзи работали 36 магазинов, большинство из которых открылись еще в 1994 году.

Напомним, ранее о приостановке работы или уходе с российского рынка объявили и другие спортивные американские и европейские бренды, в том числе Adidas и Puma.

При этом в начале июня представители Adidas заявили, что пока речь идет о приостановке работы, однако в ближайшее время возобновление деятельности на территории России точно не планируется.

Тем не менее, российское авторитетное издание «Известия» со ссылкой на свои источники в компании сообщали, что несмотря на приостановку деятельности, Adidas и Puma принимают заявки от российских ретейлеров на отгрузку новых коллекций, а работа некоторых розничных магазинов франчайзи продолжается.