Данилко встал на защиту Ани Лорак: человек может просто бояться

Многие украинские знаменитости накинулись на Анну Лорак из-за её молчания на фоне спецоперации. Андрей Данилко вступился за артистку, сохраняющую молчание.

Украинский певец Андрей Данилко (известный под псевдонимом Верка Сердючка) дал комментарии относительно негатива, вылившегося на голову его землячки Ани Лорак.

После запуска спецоперации в Донбассе многие звёзды из Украины осудили Россию, порвав все связи с этим государством. В отличии от своих соотечественников Лорак не давала никаких комментариев по поводу ситуации в мире, а просто исчезла с экрана.

За подобный подход многие украинские знаменитости подвергли артитску жесткой критике, но не Андрей Данилко.

Артист уверент, что те, кто осыпает оскорблениями Лорак впустую тратит время.

Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: "Вот, давайте ее лишим народной артистки". А что поменяется?

Чуть ранее сообщалось, что Данилко сетует на неудачи в личном фронте. 48-летний артист до сей поры не женился по той причине, что у него не получается сделать это, а не от нежелания.

Не имея своих детей, Андрей старается помогать своим племянникам. К примеру, сыну сестры он приобрёл квартиру.