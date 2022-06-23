Турция начала расследование обвинения России в краже украинского зерна
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона начала расследовать заявление Европы о краже украинского зерна Россией. Он подчеркнул, что Турция не допустит ввоз такого продукта.
Напомним, в начале июня 2022 года посол Украины в Турции заявил, что турецкая сторона является одной из тех покупателей, которые получили краденое украинское зерно Россией. Он добавил, что уже обратился в МИД Турции для поиски ответственных лиц за такие поставки.
При этом Министерство иностранных дел Украины на официальном уровне отказалось комментировать этот вопрос, но отметило, что на Россию и Украину приходится практически треть мировых поставок пшеницы и, в то время как российская сторона активно экспортирует и удобрения, и зерно, Украина не имеет возможности поставить даже кукурузу и подсолнечное масло из-за блокировки портов.
Поставки украинской продукции застопорились в черноморских портах после начала специальной военной операции России. По разным оценкам, на складах «застряло» от 20 до 40 миллионов тонн зерна. При этом некоторые украинские политики и чиновники обвиняют Россию в краже зерна и в экспорте под видом своего на международных рынках.
В свою очередь Турция заявила, что не намерена покупать краденое зерно «ни у кого», однако факт того, что российская сторона поставляет украинское зерно под видом своего необходимо доказать. В связи с этим Турция начала расследование и обещает обнародовать результаты в ближайшее время.
Опубликовано: Иван Перов
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