Рейтинг одобрения Байдена понизился до 36%
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена по результатам соцопроса, проведённого Reuters вместе с социологической службой Ipsos, упал до 36%.
Проведённый опрос показал, что уровень одобрения нынешнего президента постепенно снижается, приближаясь к худшим показателям Дональда Трампа, представлявшего республиканскую партию.
Стоит отметить, что ещё с лета 2021 года уровень одобрения Байдена находится ниже 50%.
Как указал Reuters, он также снизился до 73% и в демократической партии, от которой баллотировалсся Джо Байден.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола