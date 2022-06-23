Рейтинг одобрения Байдена  понизился до 36%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена по результатам соцопроса, проведённого Reuters вместе с социологической службой Ipsos, упал до 36%.

Проведённый опрос показал, что уровень одобрения нынешнего президента постепенно снижается, приближаясь к худшим показателям Дональда Трампа, представлявшего республиканскую партию.

Стоит отметить, что ещё с лета 2021 года уровень одобрения Байдена находится ниже 50%.

Как указал Reuters, он также снизился до 73% и в демократической партии, от которой баллотировалсся Джо Байден.