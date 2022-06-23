В Перу обнаружили дом, который стоит прямо на древней гробнице инков с сокровищами

Археологи обнаружили в столице Перу Лиме гробницу эпохи инков. Она находилась под домом прямо в центре города.

Ведущий археолог Хулио Абанто рассказал журналистам, что 500-летняя гробница оказалась захоронением благородных людей, потому что их останки завернут в ткань.

В гробнице также находятся изысканные украшения и керамика. Эти предметы будут тщательно исследованы.

По мнению археологов, захороненные люди были представителями элиты общества. Владельца дома, под которым нашли гробницу, зовут Иполито Тика.

Он говорит, что его переполняют эмоции от этой находки. Он также выразил надежду на то, что будущие поколения в рабочем квартале будут больше ценить богатую историю вокруг них.

Раскопки в этой части Лимы начались месяц назад. Необходимость археологического исследования была установлена после заявки Тики на реконструкцию его жилища.

Инки правили обширной империей на западе Южной Америки в 1400-х годах. В 1532 году их завоевали испанские захватчики.

Инки умели строить сложные сооружения, примером которых является королевское убежище на вершине горы Мачу-Пикчу.