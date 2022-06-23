Путин подписал указ, по которому Россия будет выплачивать внешний госдолг в рублях

Россия будет расплачиваться по внешним долгам в рублях. Владимир Путин в среду подписал указ об установлении промежуточных платежных процедур, информирует ТАСС.

Однако для предотвращения дефолта проценты по облигациям должны выплачиваться в правильной валюте, сообщает Reuters.

"Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации будут считаться надлежащим образом исполненными, если они будут исполнены в рублях в размере, соответствующем стоимости обязательств в иностранной валюте", - говорится в указе.

Обменный курс должен основываться на курсе внутреннего валютного рынка России на дату платежа.

Однако для предотвращения неплатежеспособности средства, как правило, должны быть депонированы в правильной валюте на счета держателей облигаций в установленный срок.

"Они создают механизм, с помощью которого Минфин осуществляет платежи в рублях банкам, не подпадающим под западные санкции", — сказала Татьяна Орлова, главный экономист Oxford Economics, которую цитирует Reuters.

Она добавила, что неясно, будут ли держатели облигаций следовать плану.