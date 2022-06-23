Россия готова к миру с Украиной при выполнении ряда требований

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство готово к миру с украинской стороной при условии выполнения ряда ранее озвученных требований.

Ранее авторитетное издание The National Interest опубликовало редакционный план урегулирования конфликта в Украине.

Среди прочего в нем предлагалось признание Крыма российским, закрепление нейтрального статуса Украины и сокращение ВСУ до численности не более 150 тысяч человек.

Песков заявил, что в Кремле «не было возможности» ознакомится с планом The National Interest, однако Россия всегда готова к миру с Украиной при выполнении требований российской стороны.

Примечательно, что он не озвучил конкретные требования, но отметил, что «Украина прекрасно все знает».

Последнее время эксперты не дают оценок по срокам мирного урегулирования, так как предыдущие ожидания оказывались ложными.

Так, в середине марта советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что самое позднее соглашение будет достигнуто в мае, а Владимир Зеленский говорил, что позиции России начали звучать более реалистично. Тем не менее, к сожалению, конфликт продолжается до сих пор.