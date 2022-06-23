Замдиректора Запорожской АЭС рассказал, как создавались фейки об обстреле стации ВС РФ

Заместитель директора Запорожской АЭС, которая находится под контролем сил СВО, признался, что его заставляли готовить дезинформацию о действиях российских военных.

Заместитель руководителя станции по работе с общественностью Андрей Туз, был вынужден рассказать западным СМИ о якобы обстреле атомной станции российскими войсками.

«Эта информация была по заказу БиБиСи передана и я ее озвучивал по команде гендиректора АЭС Игоря Мурашова. Сейчас я понимаю, что информация была неправдивой», - заявил Туз.

То же самое касается и антироссийских митингов, которые якобы проводились в Энергодаре, городе атомщиков, работников станции. По словам Андрея Туза в городе ничего подобного не было. Инсценировку снимали за пределами Энергодара.