Замдиректора Запорожской АЭС рассказал, как создавались фейки об обстреле стации ВС РФ
Заместитель директора Запорожской АЭС, которая находится под контролем сил СВО, признался, что его заставляли готовить дезинформацию о действиях российских военных.
Заместитель руководителя станции по работе с общественностью Андрей Туз, был вынужден рассказать западным СМИ о якобы обстреле атомной станции российскими войсками.
«Эта информация была по заказу БиБиСи передана и я ее озвучивал по команде гендиректора АЭС Игоря Мурашова. Сейчас я понимаю, что информация была неправдивой», - заявил Туз.
То же самое касается и антироссийских митингов, которые якобы проводились в Энергодаре, городе атомщиков, работников станции. По словам Андрея Туза в городе ничего подобного не было. Инсценировку снимали за пределами Энергодара.
Опубликовано: Тарас Медведев
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