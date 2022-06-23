Вышел трейлер секретного документального фильма о Трампе, который ошеломил его помощников

Он проливает свет на события 6 января 2021 года, когда происходили беспорядки в Капитолии.

Трейлер документального фильма о Трампе, ошеломивший его помощников, выпущен Дискавери плюс.

Его кадры были показаны в суде комитетом Палаты представителей по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Публика получила краткий обзор документального фильма, который, как сообщается, ошеломил помощников бывшего президента Дональда Трампа, когда Дискавери плюс выпустил трейлер трехсерийного сериала под названием «Беспрецедентный».

Тизер-трейлер длится всего 30 секунд, но включает отрывки из интервью трех взрослых детей Трампа — Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, а также интервью с самим бывшим президентом.

«Он считает, что все, что он делает, правильно», — говорит Трамп-младший в камеру.

В последнем ролике трейлера режиссер спрашивает Трампа, могут ли они поговорить о 6 января 2021 года, на что он отвечает: «Да».

Комитет Палаты представителей, расследующий беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, вызвал в суд режиссера документального фильма Алекса Холдера для дачи показаний, сообщает Politico.

Как сообщает New York Times, многие ведущие советники были удивлены, когда впервые появились новости о существовании документального фильма.