Лолита стала жертвой мошенников: с её подписчиков вымогали деньги

Известная певица Лолита Милявская поведала о том, что злоумышленники создали мошенническую схему, благодаря которой выманивают деньги у ее подписчиков.

Известная исполнительница Лолита Милявская рассказала в своих соцсетях, что интернет-преступники придумали мошенническую схему, по которой "качают" деньги с ее подписчиков.

Накануне артисткой был организован конкурс для поклонников. После участникам стали приходить сообщения от лица Лолиты с предложением отправить средства с целью получения приза.

Утром не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что выиграла приз. Причем приз, который я же с Иваном и разыгрываю.

Певица обратилась к своим фанатам, призвав не верить подобным сообщениям.

Никто, ни за что не должен платить, даже отправка подарков за наш с Иваном счет.

Высказалась Лолита и по поводу скоропостижной смерти Юрия Шатунова.

Ушла целая эпоха, эпоха "Ласкового мая". Есть эпоха Пугачевой, а есть эпоха "Ласкового мая". Мне невероятно больно было услышать, что Шатунов скончался.

Лолита призналась, что сначала не любила творчество коллектива "Ласкового мая".

И мне было непонятно, что в [этой группе] любят люди. А вот когда я повзрослела, я поняла, что это искренность. И это тоже имеет место быть.

Юрий Шатунов ушёл из жизни в ночь на 23 июня. Артисту было всего 48 лет.