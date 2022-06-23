Андрей Марочко заявил о массовой сдаче в плен националистов ВСУ под Северодонецком

Солдаты Украинской армии, не желая воевать, массово сдаются в плен на территории Донбасса.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен на всем участке фронта между Северодонецком и Лисичанском.

Такое заявление сделал представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Об этом пишут "Известия", ссылаясь на информацию агентства РИА Новости.

"Украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта под Лисичанском и Северодонецком в ЛНР. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко", - пишет источник

Напомним, что российские войска контролируют практически всю территорию Северодонецка.