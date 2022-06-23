Шарль Мишель: Украина и Молдова получили статус кандидатов в ЕС

Парламентарии Евросоюза одобрили наделение Украины и Молдовы статусом кандидатов на вступление.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о решение относительно вопроса статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

По его словам, парламентарии, рассмотрев вопрос, приняли положительное решение и наделили этим статусом обе страны.

Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Люксембурга. Теперь Украина и Молдова официально будут кандидатами на вступление в ЕС.

"Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии", - заявил премьер.