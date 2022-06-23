Associated Press: США пришлет Украине еще больше РСЗО HIMARS

Администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит об очередном пакете помощи Украине в размере 450 млн долларов, сообщило в четверг, 23 июня агентство Associated Press со ссылкой на анонимных официальных лиц.

По информации источника, этот пакет будет включать в себя дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS наряду с ракетами средней дальности.

Associated Press сообщает, что помимо неуточненного количества систем HIMARS, в поставку войдут боеприпасы и другое оборудование.

Новый пакет объявлен всего через неделю после предыдущего такого объявления, в котором США обязались пожертвовать оружия на 1 миллиард долларов, включая 18 дополнительных гаубиц M777 и артиллерийские боеприпасы.

В среду заместитель главы Госдепартамента США Венди Шерман сообщила, что первая партия пусковых установок HIMARS вместе с ракетами с GPS-наведением и дальностью около 70 км уже достигла Украины. Ракеты должны значительно увеличить радиус действия украинских сил, ведь большинство их артиллерийских систем имеют дальность около 40 км.

Первый транш поставок из США должен был включать четыре пусковые установки и около 1000 ракет. Информацию подтвердил в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.