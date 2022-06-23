Как вырастить лук без стрелок: самые актуальные советы агрономов

При выращивании лука не стоит допускать его цветения. Если вовремя не удалять стрелки, крупных и сочных головок не получится.

Единственное исключение из этого правила – выращивание лука на семена. В остальных случаях стрелок на растении нужно избегать.

Для цветения луку нужен период охлаждения, поэтому хранить его нужно в тепле. Но на появление стрелок влияют еще и сроки посадки, а также погодные условия.

Растения, посаженные в апреле, практически гарантированно попадут под заморозки. А это создаст идеальные условия для цветения.

По этой причине не стоит торопиться с посадкой. Лучше дождаться, когда на улице окончательно установится теплая погода.

Если стрелки все же образовались, нужно кК можно скорее убрать их. Отламывать такие побеги нужно как можно ниже.

Но даже отломанная стрелка постепенно продолжает свой рост. В результате она оттягивает на себя питательные вещества, а для луковицы их уже не остается.

Именно поэтому одну и ту же стрелку придется отламывать по несколько раз за сезон. Со временем ее рост затормозится.